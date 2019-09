Oto Kajtuś. Lis, który zamieszkał w jednej z parafii. Ulubieniec proboszcza

Kajtuś jest prawdziwą ozdobą pięknego, dużego terenu wokół Sanktuarium Relikwi Krzyża Świętego na Podzamczu w Wałbrzychu. Nikogo nie dziwi tu spacerujący leniwie rudzielec. Często widywany jest, jak wygrzewa się w słońcu na parkingu, albo śpi zwinięty w kulkę pod drzewem nieopodal starej plebanii. Kajtuś czuje się tu swobodnie, bo jest u siebie.

- Wszyscy go tu bardzo lubimy i dbamy, by nie stała mu się krzywda - zaznacza ksiądz proboszcz, Jan Gargasewicz (wcześniej szef parafii w Dobromierzu, a obecnie również dyrektor hospicjum w Świdnicy i tamtejszego ZOL-u). Jak dodaje proboszcz, lis ma około dwóch lat. - Wprowadził się do nas, jak był całkiem mały. Nie wiadomo, co z jego matką. Jak już przyszedł, tak został - dodaje ksiądz Gargasewicz.