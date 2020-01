Przeczytajcie szczegóły i zobaczcie, co się dzieje...

W popularnym podwrocławskim Zalewie Mietkowskim w bardzo szybkim tempie ubywa wody. Pomost przy plaży w ośrodku sportów wodnych w Borzygniewie (pod Mietkowem) stoi już na mule, zamiast unosić się na wodzie. Przy tamie jest około 6-7 metrów wody mniej niż zwykle. Co jest przyczyną wysychania zbiornika?Teraz nie trzeba przeprowadzać żadnego remontu, a poziom wody obniża się z powodu suszy i bardzo małego dopływu wody do zbiornika. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyjaśnia, że jesienią 2019 roku pojawiały się okresy, w których dopływ był niższy od wymaganego odpływu. Dziś, gdy spojrzy się na cienką stróżkę Bystrzycy zasilającej zalew (ujście do zbiornika w pobliżu wsi Domanice) i porówna z odpływem na tamie w pobliżu Mietkowa, gołym okiem widać różnicę i widać, że wody wciąż ubywa.Dla zarządzających ośrodkiem sportów wodnych w Borzygniewie to dobry czas na wykonywanie prac porządkowych przy pomoście i popularnej w sezonie plaży. Tutaj ciekawostka, widoczna na naszych zdjęciach. W pobliżu pomostu, widać wyraźnie zbudowany z charakterystycznego tłucznia fragment nasypu kolejowego ciągnący się od strony Mietkowa w kierunku Imbramowic. Uważni obserwatorzy zobaczą także zardzewiałe resztki słupa trakcyjnego, przycięte dziś przy samej ziemi.To właśnie po dzisiejszym dnie zalewu prowadziła jeszcze w latach 70-tych poprzedniego wieku główna linia kolejowa z Wrocławia w kierunku Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Gdy podjęto decyzję o budowie zalewu, linię o kilkaset metrów na północny-zachód. Stare tory rozebrano, a dawny nasyp zalała woda z Bystrzycy.Najbardziej brak wody w zalewie widać dziś przy samym dopływie Bystrzycy - w pobliżu Domanic o chronionego obszaru Natura 2000. Podczas normalnego stanu wody tworzą się tutaj wyspy, teraz można spokojnie przemieszczać się między nimi, a krajobraz przypomina nieco ten księżycowy. Niestety, woda odsłoniła w tej popularnej wśród wędkarzy okolicy także mnóstwo śmieci na dnie zbiornika. Co prawda w kwietniu 2019 roku zorganizowano sprzątanie brzegów Zalewu Mietkowskiego, ale akcja dotyczyła głównie terenów w pobliżu ośrodka sportów wodnych. Aż się prosi, by w tym czasie gdy jest bardzo mało wody, wędkarze posprzątali po sobie teren przy ujściu Bystrzyc.