Oto, jak znika Zalew Mietkowski pod Wrocławiem [NOWE ZDJĘCIA]

To nie pierwszy taki przypadek, gdy poziom wody w Zalewie Mietkowskim jest bardzo niski. W 2011 roku mieliśmy taką sytuację, że na dnie zbiornika pozostały praktycznie tylko większe kałuże. Ale wówczas zdecydował o tym człowiek. Zarządca zbiornika (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) wydał decyzję o przeprowadzeniu remontu obwałowań. Trzeba było uzupełnić szczeliny tworzące się pomiędzy betonowymi płytami ułożonymi na wale od strony tamy.

W popularnym podwrocławskim Zalewie Mietkowskim w bardzo szybkim tempie ubywa wody. Pomost przy plaży w ośrodku sportów wodnych w Borzygniewie (pod Mietkowem) stoi już na mule, zamiast unosić się na wodzie. Przy tamie jest około 6-7 metrów wody mniej niż zwykle. Co jest przyczyną wysychania zbiornika?

Teraz nie trzeba przeprowadzać żadnego remontu, a poziom wody obniża się z powodu suszy i bardzo małego dopływu wody do zbiornika. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyjaśnia, że jesienią 2019 roku pojawiały się okresy, w których dopływ był niższy od wymaganego odpływu. Dziś, gdy spojrzy się na cienką stróżkę Bystrzycy zasilającej zalew (ujście do zbiornika w pobliżu wsi Domanice) i porówna z odpływem na tamie w pobliżu Mietkowa, gołym okiem widać różnicę i widać, że wody wciąż ubywa.