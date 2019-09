Oto jak zmienia się Wrocław: od zabytkowego mostu Oławskiego do mostu Rakowieckiego. Zobacz zdjęcia

Wrocław od kilku lat realizuje programy rewitalizacji nabrzeży. W pierwszej kolejności miasto zajęło się nabrzeżami Odry, a w teraz zakończyło rewitalizację terenów przylegających do rzeki Oławy na terenie osiedla Przedmieście Oławskie. To odcinek od zabytkowego mostu Oławskiego do mostu Rakowieckiego, który prowadzi na Niskie Łąki.

Zagospodarowanie nabrzeży Oławy to kluczowy projekt w procesie rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego, które obok Przedmieścia Odrzańskiego jest jednym z obszarów, na którym Wrocław koncentruje działania rewitalizacyjne. W trakcie przygotowywania projektu dołożono wszelkich starań, aby mogły tu powstać tereny o charakterze parkowym, z możliwością odpoczynku i obserwacji przyrody – zielona oaza wśród gęstej XIX-wiecznej zabudowy Przedmieścia Oławskiego. Jest to odpowiedź na wielokrotnie wyrażane zapotrzebowanie mieszkańców dotyczące rozwoju terenów zielonych, szczególnie w obszarze śródmieścia. Myślą przewodnią projektu zagospodarowania nabrzeży Oławy jest wyeksponowanie walorów, które wyróżniają to miejsce jako przyrodniczą enklawę. Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego - Cieszę się, że udało się zachować charakter tego miejsca, a jednocześnie udostępnić te tereny mieszkańcom, aby mogli tutaj komfortowo i bezpiecznie chodzić na spacery, uprawiać sport czy bawić się z dziećmi - podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Nabrzeże rzeki Oławy stanie się nowym miejscem spotkań i rekreacji, ale też alternatywą dla osób, które przemieszczają się po Wrocławiu rowerem. Rowerzyści będą mogli przedostać się z centrum miasta w kierunku Księża Małego, Tarnogaju i ominąć bezpiecznie ulicę Traugutta korzystając jednocześnie z uroków nowej promenady. Zagospodarowanie nabrzeży Oławy było złożonym projektem. Jego przygotowanie i realizacja wymagały wiele czasu, dyskusji, analiz i poszukiwania optymalnych rozwiązań. - Prowadzenie inwestycji na obszarach przyrodniczo cennych jest wyzwaniem samym w sobie. Racjonalne gospodarowanie zielenią w taki sposób, by umożliwić mieszkańcom bezpieczne i wygodne korzystanie z terenu, a jednocześnie zminimalizować ingerencję w przyrodę, jest zawsze wielkim wyzwaniem – dodaje Urszula Badura, dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich. - W projekcie udało się połączyć nowoczesną przestrzeń z zachowaniem naturalnego charakteru tego pięknego terenu. Dzięki inwestycji uporządkowaliśmy nadbrzeże rzeki Oławy. Posadziliśmy ponad 230 drzew, dodatkowo krzewy, byliny, trawy rabatowe, turzyce, paprocie oraz kwiaty, w tym 18 500 sadzonek: tulipanów, czosnku ozdobnego i śnieżynek. Rekreacja i wypoczynek w zieleni Podstawową funkcją nabrzeży Oławy będzie rekreacja i wypoczynek w zieleni. Wzdłuż rzeki powstały oświetlone ciągi spacerowo-rowerowe, miejsca rekreacji, place zabaw, pomosty kajakowe, tor rolkowy, plaża oraz tarasy i punkty widokowe. Z drewnianych pomostów można obserwować przyrodę. Rekreacja nad rzeką staje się coraz popularniejsza w wielu miejscach Wrocławia, nie tylko na Przedmieściu Oławskim. Nad Odrą w ostatnich latach powstały liczne beach bary, wzmaga się ruch na samej wodzie. Bulwary nadrzeczne tworzą system tras coraz chętniej wykorzystywany przez biegaczy, rowerzystów czy spacerowiczów. Na nabrzeżach Odry organizowane są coraz liczniejsze wydarzenia, jak na np. Juwenalia. W realizacji uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych, a obszar objęty projektem zajmuje 2,96 ha. Projekt pn. „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu" jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018 i otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jego celem było stworzenie obszaru aktywności i rekreacji dla mieszkańców wzdłuż nabrzeży rzeki Oławy z uszanowaniem przyrodniczych i naturalnych walorów miejsca. Roboty budowlane realizowano w okresie od 06.08.2018 r. do 20.09.2019 r.