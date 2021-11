Za niedługo mikołajki, został już miesiąc do świąt i powoli wypadałoby obejrzeć się za prezentami. Więc ten weekend we Wrocławiu obfituje w mnóstwo rozmaitych targów, także tych rzemieślniczych. Poszukiwacze starych skarbów również powinni być zadowoleni. Nie zabraknie imprez andrzejkowych oraz czegoś dla fanów sportu - zarówno tradycyjnego, jak i bardziej ekstremalnego. A to tylko część z weekendowych wydarzeń. Zobacz co czeka na nas we Wrocławiu w weekend 26-28 listopada na kolejnym slajdzie - posługuj się strzałkami, gestami na smartfonie lub myszką