Oto ile zarabiają żołnierze, strażacy i policjanci w Polsce. Zaglądamy do ich portfeli!

Żołnierze na początku tego roku otrzymali podwyżki. Uposażenie zasadnicze w korpusie szeregowych zawodowych wzrosło o 450 zł brutto (o 14,1 proc.), w korpusie podoficerskim od 410 zł w przypadku plutonowego do 550 zł dla chorążego (od 10,9 proc. do 13 proc.), oficerskim - od 300 zł dla pułkownika do 530 zł (najwyżej dla kapitana), co oznacza więcej od 2,8 proc. do 10,7 proc. oraz w przypadku generałów od 200 zł dla generała czterogwiazdkowego do 350 zł dla generała brygady (wzrost od 1,3 proc. do 3,7 proc.).

Służby mundurowe, wiadomo, nie muszą płacić składek do ZUS

- Natomiast w maju zeszłego roku najniższej uposażeni funkcjonariusze PSP dostali więcej od 70 do 200 zł brutto miesięcznie - przypomina Arkadiusz Piętak, rzecznik KWP PSP w Toruniu.

Ważne! Służby mundurowe nie płacą składek na ubezpieczenia społeczne, emerytury otrzymują bowiem z Ministerstwa Obrony Narodowej czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z ich pensji brutto są odliczane tylko podatek dochodowy i składka zdrowotna.

3650 - złotych brutto miesięcznie - to wynagrodzenie zasadnicze żołnierza w stopniu szeregowego Wojska Polskiego

4240 - złotych brutto miesięcznie - to wynagrodzenie zasadnicze żołnierza w stopniu plutonowego WP

4780 - złotych brutto miesięcznie - to wynagrodzenie zasadnicze żołnierza w stopniu chorążego WP

5500 - do 5630 złotych brutto miesięcznie - to wynagrodzenie zasadnicze żołnierza w stopniu kapitana WP

16160 - złotych brutto miesięcznie - to wynagrodzenie zasadnicze żołnierza w stopniu generała Wojska Polskiego

4140 - złotych brutto miesięcznie - to wynagrodzenie zasadnicze żołnierza w stopniu kaprala Wojska Polskiego

4440 - złotych brutto miesięcznie - to wynagrodzenie zasadnicze żołnierza w stopniu sierżanta WP

5280 - do 5330 złotych brutto miesięcznie - to wynagrodzenie zasadnicze żołnierza w stopniu porucznika WP

7610 - do 9110 złotych brutto miesięcznie - to wynagrodzenie zasadnicze żołnierza w stopniu pułkownika WP

5649 - zł brutto - wynosi pensja zasadnicza strażaka komendanta powiatowego i miejskiego PSP (plus 2467 zł dodatku)

1560 - złotych netto miesięcznie - tyle wynosi wynagrodzenie zasadnicze kursanta zatrudnionego w policji

4721 - zł brutto - wynosi pensja zasadnicza strażaka dowódcy jednostki ratowniczo - gaśniczej (plus 1662 zł dodatku)

2255 - złotych netto miesięcznie - tyle wynosi wynagrodzenie zasadnicze policjanta w naszym regionie

4237 - zł brutto - wynosi pensja strażaków dowódcy zmiany i starszego specjalisty (plus 1164 zł dodatku)

2933 - złotych netto miesięcznie - tyle wynosi wynagrodzenie zasadnicze referenta w kujawsko-pomorskiej policji

3685 - złotych netto miesięcznie - tyle wynosi wynagrodzenie zasadnicze detektywa w kujawsko-pomorskiej policji

5074 - złotych netto miesięcznie - tyle wynosi wynagrodzenie zasadnicze naczelnika w kujawsko-pomorskiej policji

7034 - złotych netto miesięcznie - tyle wynosi wynagrodzenie zasadnicze komendanta powiatowego policji

3866 - zł brutto - wynosi pensja strażaków dowódcy zastępu i starszego operatora sprzętu specjalnego (764 zł dodatku)

3167 - złotych netto miesięcznie - tyle wynosi wynagrodzenie zasadnicze dzielnicowego w kujawsko-pomorskiej policji

4025 - złotych netto miesięcznie - tyle wynosi wynagrodzenie zasadnicze specjalisty w kujawsko-pomorskiej policji

4963 - złotych netto miesięcznie - tyle wynosi wynagrodzenie zasadnicze komendanta komisariatu policji

2788 - złotych brutto miesięcznie - tyle wynosi wynagrodzenie zasadnicze strażaka stażysty (plus 135 zł dodatku służbowego)

3604 - złotych brutto - wynosi pensja zasadnicza strażaków ratownika kierowcy i starszego technika (plus 543 zł dodatku)