Oto godziny otwarcia sklepów i galerii we Wrocławiu w święta Konrad Bałajewicz

24 grudnia centrum handlowe będzie czynne w godz. 9 – 13. Hipermarket Carrefour wewnątrz Magnolii czynny będzie w godz. 7.30 – 13. Inne godziny otwarcia będą również 31 grudnia (Sylwester): od godz. 9 do 17. Carrefour będzie czynny w ten dzień od godz. 7.30 do godz. 18.

Sklepy i wrocławskie galerie w Wigilię (24 grudnia) będą otwarte krócej niż zwykle. Pierwszy i drugi dzień świąt to czas, kiedy w Polsce obowiązuje zakaz handlu. W Boże Narodzenie w większość sklepów będzie więc nieczynna. Zebraliśmy dla Was najpopularniejsze centra handlowe i sklepy we Wrocławiu, których czas otwarcia uległ zmianie.