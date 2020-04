Nowa droga rowerowa powstaje właśnie na alei Karkonoskiej. Wytyczono ją od przystanku tramwajowego i pętli Krzyki, przez park Kleciński, aż do ronda przy ul. Francuskiej na Bielanach Wrocławskich. Projekt zakłada przedłużenie drogi dla rowerów w ciągu Powstańców Śląskich (tam też trwają prace). Na odcinku 3,5 km ścieżki rowerowej, powstanie przystanek przy ul. Krzyckiej, w planach jest również przebudowa skarp przy wiaduktach oraz kładka pieszo-rowerowa w parku nad Ślęzą. Część trasy poprowadzona będzie alejkami Parku Klecińskiego, a Ślęzę rowerzyści pokonają kładką, która zostanie wybudowana poniżej mostu Partynickiego. Z kolei po stronie wschodniej, na odcinku od ulicy Krzyckiej do sięgacza w stronę ulicy Warsztatowej, wyznaczona zostanie jednokierunkowa ścieżka rowerowa. W obu kierunkach rowerzyści pojadą dopiero na części od sięgacza do ulicy Zwycięskiej. Fragment od ul. Przyjaźni do ul. Wyścigowej będzie ciągiem pieszo-rowerowym. Przebudowane zostaną przejścia i wyznaczone przejazdy rowerowe na trzech skrzyżowaniach alei Karkonoskiej z ulicami: Krzycką, Przyjaźni i Wyścigową oraz wyniesione trzy przejazdy: na wjeździe do ADF Auto, na wjeździe na teren stacji BP oraz przez ul. Kobierzycką. Drogi rowerowe mają mieć nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki – z szarej kostki betonowej, a ścieżki parkowe – z miału kamiennego. Prace nad tym odcinkiem drogi rowerowej potrwają około roku, a inwestycję wyceniono na ponad 11 mln zł.

