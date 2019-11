(© Tomasz Hołod)

Zobacz, co przygotowało wrocławskie Muzeum Narodowe i jego oddziały na najbliższe dni.

Niedzielne Warsztaty Rodzinne: Potwory i spółka

24.11.2019 (niedziela), godz. 13.30, wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy



Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza dzieci w wieku 4–11 lat wraz z opiekunami do udziału w warsztatach pt. „Potwory i spółka".



Niedzielne warsztaty rodzinne to szansa na spędzenie czasu wspólnie z bliskimi w oryginalny sposób. Praktyczne działanie w kontekście muzealnej wystawy pozwoli rozbudzić wrażliwość, uwolnić wodze wyobraźni, zacieśnić rodzinne więzy. Każdy z tematów jest szczególny i jedyny, oferuje zdobycie innej wiedzy i umiejętności. Zajęcia trwają 1,5 godz. i są bezpłatne.



Wspólnie zwiedzimy wystawę twórczości Wojciecha Pukocza. Tajemnicze przedstawienia nieznanych, dziwnych istot i wyobrażenia duchów zainspirują nas do działań warsztatowych. Stworzymy własne bestiariusze. Wcielimy się w role średniowiecznych iluminatorów, by skatalogować najbardziej unikatowe i niezwykłe stwory, będące efektem naszej wyobraźni.

Prowadząca: Agata Iżykowska-Uszczyk.



Zapisy przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.muzeumwspolczesne.pl



***



Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie „Polska gościnność”

24.11.2019 (niedziela), godz. 15.00, wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy



Muzeum Współczesne Wrocław i Fundacja Ukraina zapraszają na oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie „Polska gościnność”, które poprowadzi Sofiia Baianova (Fundacja Ukraina).



Artystki i artyści zaproszeni do MWW konfrontują mit polskiej gościnności z aktualnym stanem rzeczy. Czy polska gościnność stała się pustym hasłem? Obietnicą bez pokrycia?



Zapisy przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.muzeumwspolczesne.pl





***



Rozmowy #1 / Wrocławska gościnność

27.11.2019 (środa), godz. 18.00–19.30, wstęp bezpłatny



Jesteś migrantem/migrantką? Wrocław jest Twoim domem? A może żyjesz tu od niedawna? Jesteśmy ciekawi Twojej historii!



Prezentowana w Muzeum Współczesnym Wrocław wystawa „Polska gościnność” daje dobry pretekst do zadania pytania o gościnność nie tylko w wymiarze makro, ale także w kontekście naszego miasta.



Do cyklu „Rozmów” zapraszamy zarówno migrantki i migrantów, którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem, jak również wrocławianki i wrocławian, których ciekawią prawdziwe historie.



Podczas pierwszego spotkania poznamy Lubę Shynder – migrantkę z Ukrainy, która mieszka we Wrocławiu od 5 lat. Luba jest edukatorką, jedną z inicjatorek Kawiarni Sąsiedzkiej, aktywistką społeczną oraz artystką – amatorką.





***



Czuły sejsmograf – rozmowy współczesne. Podszewka mitu. Spotkanie z Pawłem Bownikiem

28.11.2019 (czwartek), godz. 18.00, wstęp bezpłatny



Na tydzień przed otwarciem wystawy stałej z międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej MWW „Prywatne mitologie. Urodziny Marty” zapraszamy na spotkanie z Pawłem Bownikiem.



Punktem wyjścia do rozmowy z Bownikiem będzie praca „Rewers 8” – nowy nabytek w międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej MWW, która przedstawia kurtkę mundurową Marszałka Piłsudskiego (ze zbiorów w Muzeum Narodowego w Krakowie). Praca ta jest częścią projektu o antropologiczno-historycznym charakterze, w którym artysta fotografował rewersy kobiecych strojów znajdujących się w muzeach etnograficznych w Polsce, Rosji i Białorusi. W całym cyklu jedynie „Rewers 8” prezentuje męski strój i to strój związany bezpośrednio z władzą. Symboliczny gest odwrócenia ubrania na nicę odsłania strukturę, szwy, miękką podszewkę. Ukazuje alternatywne porządki, odsłania ułomność i delikatność nawet wielkiego przywódcy państwa.



W trakcie spotkania porozmawiamy z Bownikiem o „Rewersach” i mitach przeszłości. Mając na względzie niedawno obchodzoną 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, otrzemy się także o temat tego jakim krajem była Polska w międzywojniu i co o jej strukturze społecznej mówiły kobiece ubrania uchwycone na fotografiach Bownika. Porozmawiamy także o tym, jakie inne marginesy wziął pod lupę Bownik, tworząc swoje prace.



Prowadzenie: Joanna Kobyłt.



Czuły Sejsmograf to hasło wywoławcze nieregularnego cyklu, skoncentrowanego wokół problemów współczesności. Pretekstem do spotkań za każdym razem jest próba zrozumienia rzeczywistości społecznej, politycznej i ekonomicznej, zmieniającej się na naszych oczach każdego dnia.

