Oszustwa internetowe "na BLIK" wciąż popularne. Policja apeluje o ostrożność!

Nie daj się nabrać! Ostrzegamy przed jedną z form oszustwa internetowego. Sprawcy najpierw kradną dane dostępowe do konta na profilu społecznościowym swojej ofiary. Uzyskują je w podstępny sposób - dla przykładu osoby zainteresowane oglądnięciem jakiegoś filmu proszone są o zweryfikowanie się co do posiadanego wieku. W trakcie tej weryfikacji pokrzywdzeni proszeni są o dane, "dzięki którym potwierdzony zostanie ich wiek". Podając je, umożliwiają sprawcom przejęcie ich konta. Oszuści podszywając się pod osobę, której właśnie skradli tożsamość w koncie na profilu społecznościowym, wykorzystując zaufanie, proszą jej znajomych o podanie hasła „Blik”. Dodają, że właśnie stoją przy kasie i chcą zapłacić za zakupy, ale ich karta płatnicza akurat w tym dniu straciła ważność.

Bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść pozorom. Czytajmy także dokładnie komunikaty przychodzące na telefon podczas każdej transakcji. Taka forma kontaktu może się okazać zwykłym oszustwem. My natomiast możemy stracić swoje oszczędności, ponieważ przestępcy zamiast stać przy kasie, stoją właśnie przy bankomacie i wypłacają nasze ciężko zarobione pieniądze.

nadkom. Kamil Rynkiewicz

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu