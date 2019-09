Oszuści okradli 99-latkę z Bielska-Białej. Polacy wpłacili już 500 tys. zł. Przeczytaj o tej sprawie

Bielska Fundacja Serca dla Maluszka już otworzyła jej rachunek w sklepie, w którym 99-latka robi zakupy, planuje też m.in. remont jej mieszkania i zakup aparatu słuchowego.

Do tego zdarzenia doszło w miniony piątek, wczesnym popołudniem. Do mieszkania 99-letniej pani Ewy mieszkającej w bloku przy ul. Karowej w Bielsku-Białej zapukała para oszustów podających się za pracowników spółdzielni. Oszuści - mężczyzna i kobieta - weszli do mieszkania seniorki pod pretekstem remontu rur.

Jak podał TVN24.pl, z opisu przedstawionego przez panią Ewę wynika, że sprawcy byli młodzi i natarczywi. 99-latka próbowała zapukać do sąsiadów, by zapytać ich kim są te osoby, ale sprawcy jej to uniemożliwili.

- Mężczyzna stanął tam, w tych drzwiach pierwszych, co się do mnie wchodzi, dziewczyna usiadła na brzegu wanny, a ja siedziałam na muszli klozetowej. Gęba im się nie zamykała – mówiła w wypowiedzi dla TVN24 pani Ewa.