Oszczędzamy, czyli gdzie na weekend we Wrocławiu z atrakcjami do 20 zł za wstęp

We Wrocławiu biletowanych atrakcji nie brakuje. W dobie inflacji duża część cen za wejściówki poszła w górę, ale pozostało jeszcze kilka miejsc w których nie zapłacimy fortuny. Wybraliśmy dla Was kilka propozycji, gdzie ceny biletów nie przekraczają 20 złotych. Zobaczcie, jak można spędzić budżetowy weekend we Wrocławiu. Na kolejnych zdjęciach zobaczysz wrocławskie atrakcje z tanimi wejściówkami – aby przejść dalej posługuj się gestami, strzałkami lub myszką