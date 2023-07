Oszałamiająca kariera naleśników z jagodami z Chatki Górzystów w Górach Izerskich. Ciągną tu rowerzyści oraz piesi

Jak dojść do schroniska Chatka Górzystów?

Każdy, kto spędza długi weekend lub wakacje w Szklarskiej Porębie, Świeradowie-Zdroju i innych miejscowościach w Górach Izerskich, ma w planach wycieczkę do Chatki Górzystów. Dlaczego? Po pierwsze wiedzie do niej łatwy i bardzo malowniczy szlak wśród drzew. Po drugie w schronisku serwują wyśmienite naleśniki. Znane były już przed II wojną. Teraz ich sława rośnie z roku na rok. To najlepsze naleśniki w całej Polsce. Jedzone latem na polanie przed schroniskiem, smakują niepowtarzalnie.