Oświadczenia majątkowe radnych Wrocławia i prezydenta Jacka Sutryka w 2022 roku. Ile zarobili za ub. rok i co mają? Remigiusz Biały

Milionowe kredyty, oszczędności, mieszkania, zegarki, złoto, broń i rusztowanie. To wszystko znajdziecie w oświadczeniach radnych i prezydenta Wrocławia. Radni, prezydent i jego zastępcy, podobnie do posłów i senatorów zobowiązani są ustawowo do ujawnienia swoich majątków. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenia majątkowe za 2021 rok. Szczegóły w opisach pod zdjęciami.