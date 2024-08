Osuszanie Piwnicy – historyczna próba pobicia rekordu piwnego w Piwnicy Świdnickiej! Czy uda się sprzedać 8 000 litrów piwa? Aleksandra Karpecka

Piwnica Świdnicka zaprasza na wyjątkowe wydarzenie – "Osuszanie Piwnicy"! Tego dnia odbędzie się próba pobicia rekordu sprzedaży piwa z 1932 roku, kiedy to w jeden dzień sprzedano aż 8000 litrów złocistego trunku. Na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym konkursy piwne, zwiedzanie browaru oraz koncerty na żywo. To także doskonała okazja, by wspomóc cel charytatywny – część dochodów ze sprzedaży piwa zostanie przekazana na pomoc potrzebującym zwierzętom. Wstęp wolny!