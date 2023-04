Ostrzeżenie meteorologiczne! W nocy przymrozki nawet do - 6 °C

Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Obszar: województwo dolnośląskie powiat Legnica

Ważność: od godz. 23:00 dnia 03.04.2023 do godz. 09:00 dnia 06.04.2023

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C, lokalnie możliwy spadek do -6°C, przy gruncie od -6°C do -2°C, lokalnie około -8°C. Temperatura maksymalna w dzień od 1°C do 6°C

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%