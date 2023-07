Ostrzeżenie dla Dolnośląskiego 25.07.2023 15:43, Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie RSO: OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Obowiązuje od: 25.07.2023 15:43 do: 26.07.2023 14:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1 zlewnie lewostronnych dopływów Odry od 16:00/25.07.2023 do 14:00/26.07.2023. W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu - okresami o silnym natężeniu - którym początkowo towarzyszyć mogą opady burzowe, prognozuje się wzrosty stanów wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. W przypadku kumulacji znacznych sum opadu, odcinkami - szczególnie na rzekach górskich i podgórskich - istnieje możliwość okresowego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Największe wzrosty stanów wody spodziewane są w w godzinach nocnych bądź wczesnoporonnych dn. 26.07. Szczegóły na meteo.imgw.pl

Co to jest RSO?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.