Ostrzeżenie dla Dolnośląskiego 21.06.2024 17:27, Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 124 Redakcja Naszemiasto.pl

Komunikat RSO w Dolnośląskim generuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Red.

IMGW-PIB OSTRZEGA: SUSZA HYDROLOGICZNA zlewnia gornej Bystrzycy do Mietkowa i Strzegomki do Lazan od 11:23/21.06.2024 do odwolania.