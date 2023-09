Ostrzeżenie dla Dolnośląskiego 11.09.2023 08:00, Upał

Ostrzeżenie RSO: UPAŁ

Obowiązuje od: 11.09.2023 08:00 do: 12.09.2023 17:00

Województwo dolnośląskie powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, Legnica, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski i zgorzelecki.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 13°C do 16°C.

RSO - co to jest?

RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.