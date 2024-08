Ostatnie pożegnanie Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, posłanki z Wałbrzycha. Księga kondolencyjna i pogrzeb

- Pogrzeb ten będzie miał charakter państwowy, co wymusza podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przedstawicielom rządu oraz uczestnikom wydarzenia. Przed wejściem do kościoła wyznaczona zostanie strefa bezpieczeństwa oraz ustawione zostaną bramki kontrolne, co może wydłużyć czas wejścia do świątyni. Prosimy o zaplanowanie wcześniejszego przybycia na mszę. Ze względów bezpieczeństwa, ilość osób które wejdą do środka kościoła będzie weryfikowana wcześniejszym zgłoszeniem organizatorom i ograniczona ilością miejsc siedzących - zapowiada Edward Szewczak ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.