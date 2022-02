Ostatnie ciepłe i spokojne dni w pogodzie na Dolnym Śląsku. Od środy znów zacznie wiać! Nadia Szagdaj

Tomasz Hołod/zdjęcie ilustracyjne

Poniedziałek (14 lutego) i wtorek to ostatnie dni przed kolejną falą wichur. Od środy na Dolnym Śląsku nie tylko zawieje ale i spadnie deszcz. Za to dziś i jutro temperatura wzrośnie nawet do 9 stopni Celsjusza.