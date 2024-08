Ostatni wakacyjny weekend we Wrocławiu: rejsy, koncerty, festiwale, atrakcje dla dzieci i miłośników zwierząt – sprawdź, co czeka! Tomasz Pawlak

Zobacz co będzie się działo w ostatni wakacyjny weekend we Wrocławiu. Sprawdź nasze propozycje spędzenia ciekawie czasu w stolicy Dolnego Śląska!

Jeśli planujesz spędzić ostatni wakacyjny weekend we Wrocławiu, czeka na Ciebie mnóstwo atrakcji! Z okazji 11. urodzin Fundacji OnWater.pl zaplanowano rejs statkiem, zwiedzanie Odra Centrum oraz edukacyjny spacer – to idealna okazja, aby pożegnać lato, odkrywając tajemnice wrocławskich rzek. Muzycznym akcentem zakończenia wakacji będzie koncert „Od Abby do Turnaua” na Bastionie Sakwowym, gdzie chór CANTIAMO TUTTO zadba o wyjątkową atmosferę. Dla miłośników komunikacji miejskiej i piłki nożnej przygotowano „Wakacje z MPK i WKS Śląsk”, natomiast na Tamce odbędzie się wydarzenie „Łapka w łapkę” dla wszystkich fanów zwierząt. Zobacz szczegóły w naszej galerii – zapraszamy!