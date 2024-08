Ostatni Wakacyjny Koncert Organowy: Barokowe Arcydzieła i Twórczość Macieja Bryniarskiego w Bazylice Św. Elżbiety – 30 sierpnia o 19:00 Tomasz Pawlak

Ostatni wakacyjny koncert organowy w bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu obiecuje niezapomniane przeżycia dla miłośników muzyki barokowej i nie tylko. W piątek, 30 sierpnia, o godzinie 19:00, wspaniałe brzmienie organów Englera zabrzmi w rękach utalentowanego Macieja Bryniarskiego, który zabierze nas w podróż przez dzieła barokowych mistrzów oraz własną, nowoczesną kompozycję. Ten wyjątkowy koncert jest ukłonem w stronę wielkich twórców epoki baroku oraz ich wpływu na późniejsze pokolenia, a także dowodem na to, jak tradycja spotyka się z nowoczesnością. Zapraszamy do wysłuchania tego inspirującego wydarzenia, które zwieńczy letnie koncerty organowe w naszej bazylice.