Budniki to miejsce, w którym mieszkańcy symbolicznie żegnają i witają słońce 113 dni w roku miejsce położone na zboczu Kowarskiego Grzbietu administracyjnie należące do miasta Karpacz, pogrążone jest w ciemności. Budniki stopniowo zaczęły wyludniać się od 1945 roku. Pewnego dnia osada została całkowicie opuszczona. Jednak dwa razy do roku przybywają tutaj tłumy, aby powitać lub pożegnać słońce.

