Osiedle Pilczyce we Wrocławiu. Wypadek autobusu MPK i auta. Droga zablokowana (ZDJĘCIA)

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Pilczyckiej i Górniczej. Według wstępnych ustaleń winną spowodowania wypadku jest kierująca renault kobieta, która wyjeżdżając z ul. Górniczej w kierunku ul. Gwareckiej, wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Uderzył w nią autobus MPK jadący ul. Pilczycką w kierunku centrum miasta. Kobieta sugerowała się zieloną strzałką warunkową do skrętu w prawo, przejeżdżając przez skrzyżowanie na wprost. W wyniku zderzenia autobus i samochód osobowy zostały mocno uszkodzone. Kierująca samochodem osobowym trafiła do szpitala.

Skrzyżowanie jest całkowicie zablokowane dla ruchu. Strażacy zamknęli wjazd na ul. Pilczycką od skrzyżowania z ulicą Hutniczą.