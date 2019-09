Osiedla społeczne to prawdziwy hit! Oto najnowsze trendy na rynku mieszkaniowym

– W 1898 roku Ebenezer Howard opublikował książkę zawierającą opis idealnego miasta, z której wiele rozwiązań pozostaje aktualnych do dzisiaj. To wtedy powstał projekt miast-ogrodów, które miały w sobie łączyć zalety miasta, czyli możliwość pracy, obcowanie z wysoką kulturą oraz liczne rozrywki z zaletami wsi, a zatem pięknym krajobrazem, spokojem i świeżym powietrzem. Idea ta zrealizowana została w wielu miejscach na świecie, ale również i w Polsce. Można powiedzieć, że pomysł na osiedle społeczne powstał pod wpływem obserwacji miast, w których ludzie stali się dla siebie obcy. Dziś, kiedy anonimowość mieszkańców jest daleko posunięta, idea miasta-ogrodu powraca – mówi architekt Dorota Jarodzka-Śródka, wiceprezes Archicom S.A.

Taką możliwość dają coraz bardziej popularne osiedla społeczne. Chociaż pomysł wydaje się nowatorski, to dla niektórych może być zaskoczeniem, że narodził się już pod koniec XIX wieku.

Nie tylko anonimowość mieszkańców wielkich blokowisk, a co za tym idzie także zmniejszone poczucie bezpieczeństwa, to główne przyczyny coraz większej popularności osiedli społecznych. Dużą rolę odgrywa również tempo naszego życia, które sprawia, że mamy coraz mniej czasu dla siebie i naszych bliskich. Obecnie wiele osób chce nawiązywać bliższe relacje z sąsiadami, korzystać ze wspólnej przestrzeni, czyli na przykład klubu fitness czy znajdujących się w obrębie osiedla terenów zielonych. I nie chodzi jedynie o rozrywkę i rekreację, ale także o poprawę bezpieczeństwa i komfort życia – na terenie osiedli społecznych znajdują się również punkty usługowe, przedszkola i szkoły.

– W dzisiejszych czasach zmienia się świadomość Społeczeństwa. Ludzie przestają myśleć o miejscu do mieszkania tylko jako miejscu ograniczonym ścianami, własnym mieszkaniu czy domu. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, a wynika to z Ich naturalnych potrzeb, że nie tylko wielkość, standard, czy udogodnienia typu komórki lokatorskie, rowerownie a nawet sama lokalizacja są w stanie spełnić ich oczekiwania. Oczekują ofert kompleksowych, wychodzących poza przysłowiowe cztery ściany mieszkania, szukają miejsca, które pozwoli cieszyć się czasem spędzonym na łonie przyrody, ale również umożliwi kontakt z innymi – podkreśla Grzegorz Dawidek, przedstawiciel firmy OR Deweloper.