OSCARY 2020. Kto zgarnął najwięcej nagród? Zobaczcie pełną listę nagrodzonych filmów

NAJLEPSZA PIOSENKA:

"(I’m Gonna) Love Me Again" ("Rocketman")

pozostali nominowani: "I’m Standing With You" ("Breakthrough"), "Into The Unknown" ("Kraina lodu II"), "Stand Up" ("Harriet"), "I Can’t Let You Throw Yourself Away" ("Toy Story 4")

NAJLEPSZY MONTAŻ:

Andrew Buckland, Michael McCusker ("Le Mans '66")

pozostali nominowani: "Parasite", "Irlandczyk", "Jojo Rabbit", "Joker"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA:

"Pewnego razu... w Hollywood"

pozostali nominowani: "1917", "Parasite", "Jojo Rabbit", "Irlandczyk"

NAJLEPSZE KOSTIUMY:

"Małe kobietki"

pozostali nominowani: "Joker", "Jojo Rabbit", "Pewnego razu... w Hollywood", "Irlandczyk"

NAJLEPSZY DŹWIĘK:

Mark Taylor, Stuart Wilson ("1917")

pozostali nominowani: Tom Ozanich, Tod A. Maitland ("Joker"), Steve A. Morrow ("Le Mans ’66"), Michael Minkler, Mark Ulano ("Pewnego razu... w Hollywood"), Tom Johnson, Mark Ulano, Gary Rydstrom ("Ad Astra")

NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU:

Donald Sylvester ("Le Mans ’66")

pozostali nominowani: Oliver Tarney, Rachael Tate ("1917"), Wylie Stateman ("Pewnego razu... w Hollywood"), David Acord, Matthew Wood ("Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"), Alan Robert Murray ("Joker")