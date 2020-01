Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Wrocławia. Wzięło w nim udział 11 tysięcy osób! [ZDJĘCIA]

Tysiące wrocławian wzięły udział w Orszaku Trzech Króli, który 6 stycznia tuż po południu wyruszył z Ostrowa Tumskiego do Rynku. Przeszli z placu Katedralnego, przez most Piaskowy, pl. Dominikański, ulicą Oławską do Rynku. Na jej końcu, na pl. Gołębim przygotowana była scena, na której na królewski orszak czekała święta rodzina. Orszaki odbywające się w tym dniu w całej Polsce nawiązują do podróży jaką odbyli trzej mędrcy ze wschodu do Betlejem, by pokłonić się nowo narodzonemu Chrystusowi.





