Organizacja wyjazdu opiekunki osób starszych w Promedica24

Wyjazd opiekunki do Niemiec, szczególnie pierwszy, może wywoływać uczucie niepewności. Dlatego z Promedica24, jest on zaplanowany od A do Z, w najdrobniejszych detalach. Od momentu wysłania aplikacji, przez cały pobyt w domu podopiecznego, aż po powrót do kraju pozostajesz w kontakcie z firmą. Dowiedz się, jak wygląda organizacja wyjazdu opiekunki osób starszych do Niemiec.

Zanim klikniesz „aplikuj” Decydując się na wyjazd jako opiekunka do Niemiec, zdajesz sobie zapewne sprawę z tego, że ta decyzja wpłynie na Ciebie, Twoich bliskich a także (lada moment) odmieni życie seniora i jego rodziny. Dlatego zanim klikniesz „aplikuj”, zadzwonisz czy też zgłosisz się osobiście do jednego z oddziałów, by zgłosić swoją kandydaturę do rekrutacji, upewnij się, że chcesz i możesz wyjechać a także, że jesteś gotowa na nowe wyzwania. Pierwszy oficjalny krok Tu znajdziesz sprawdzone oferty pracy, które mogą Cię zainteresować: https://promedica24.com.pl/oferty-pracy/praca-w-niemczech. Jeżeli interesuje Cię praca dla opiekunek osób starszych w Niemczech, pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać jest zgłoszenie poprzez wypełnienie aplikacji na stronie internetowej, kontakt telefoniczny lub osobisty z jednym z oddziałów Promedica24. Następnie, jeden z pracowników Promedica24 skontaktuje się z Tobą, by ustalić termin rozmowy rekrutacyjnej. Rekrutacja Podczas rozmowy rekrutacyjnej możesz się spodziewać sprawdzenia znajomości języka niemieckiego, a także pytań na temat dotychczasowego doświadczenia w opiece osób starszych. Warto szczerze mówić o swoim doświadczeniu i kompetencjach, ale także o obawach czy wątpliwościach. Wszystko to po to, by Menadżer Kontraktów złożył Ci propozycję wyjazdu za granicę, która najlepiej odpowiada właśnie Tobie.

Powtórka z języka (i nie tylko) W nowych, stresujących sytuacjach każdemu zdarza się zapomnieć słowa w obcym języku. Dlatego, zanim wyjedziesz, powtórz sobie nie tylko podstawowe zwroty, ale także słownictwo z zakresu opieki, chorób wieku starczego czy czynności związanych z codziennymi obowiązkami, które czekają na Ciebie w domu podopiecznego. Poświęć też czas na dokładne zapoznanie się z „Poradnikiem dla Opiekunów, Seniorów i Rodzin” i szkolenia, które oferuje Promedica24. W drogę! Promedica24 dba o to, by wyjazd opiekunki do Niemiec był dla niej jak najmniej angażujący organizacyjnie, dlatego oferuje bezpłatne busy, które dowiozą Cię wprost do miejsca zamieszkania podopiecznego. Gwarantuje to komfort i spokój podróżowania. W sytuacjach wyjątkowych podróż organizowana jest autokarem, wtedy otrzymujesz bilet autokarowy zakupiony i opłacony przez Promedica24.

Wsparcie bez limitu Wyjazd opiekunki do Niemiec to nie ostatni moment jej kontaktu z Promedica24. Dlatego nie obawiaj się, bo na żadnym etapie nie zostaniesz pozostawiona sama sobie! Przez cały wyjazd do dyspozycji będziesz mieć czynną przez całą dobę infolinię alarmową. Podczas pełnienia obowiązków opiekunki osób starszych będziesz też w stałym kontakcie z Menedżerem Kontraktu, który pomoże w każdej sytuacji.

