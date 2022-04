Ørganek i Dziwna Wiosna wystąpią przed Kings of Leon!

Koncert Kings of Leon w Polsce na Tarczyński Arenie Wrocław będzie wyjątkowy nie tylko dlatego, że zespół powraca do Polski po sześciu latach przerwy. Grupa właśnie wybrała polskich artystów, którzy rozgrzeją atmosferę tuż przed jej występem. Postawiła na soczyste, rockowe brzmienia: Ørganka i Dziwną Wiosnę. Obydwa zespoły zdobyły już uznanie publiczności i krytyki, o czym świadczą chociażby nominacje do tegorocznej edycji Fryderyków - nagród polskiego przemysłu muzycznego.

Ørganek to typowo festiwalowy zespół, fani mogli go usłyszeć m.in. na Woodstock Festival, Jarocin Festival, Open’er Festival, Orange Festival, Męskie Granie i wiele innych. Tomasz Organek, lider i założyciel formacji był dyrektorem Męskiego Grania w 2016 i 2017 roku, a zespół - trzonem Orkiestry Męskiego Grania i jest współautorem dwóch krążków koncertowych MGO, które pokryły się platyną. Grupa wydała trzy płyty długogrające. Pierwsza „Głupi” z 2014 roku nominowana była do Fryderyka 2015 w kategorii Album Roku Rock, a druga - „Czarna Madonna” z 2016 roku zdobyła tę nagrodę w kategorii Album Roku Rock oraz Piosenka Roku 2017. Obydwa albumy uzyskały status platynowej płyty. Jesienią 2021 roku, po pięciu latach, zespół wydał trzeci studyjny krążek pt. „Na razie stoję, na razie patrzę“, który także uzyskał nominację do tegorocznych Fryderyków. Promuje go utwór „Pogo”, w którym autor mówi o coraz większych podziałach w naszym społeczeństwie, co nie napawa go optymizmem. Rockowe, chwilami dość ostre brzmienia Ørganka zjednały my fanów w całej Polsce. Na Facebook’u zespół obserwuje około 170 tysięcy osób.