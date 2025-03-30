Opuszczony kościół niedaleko Wrocławia. Wciąż robi wrażenie, choć trzeszcząca dzwonnica i omszałe ściany budzą lęk

Wieś Kuźniczysko, licząca sobie niecałe 400 mieszkańców, kryje w sercu prawdziwy skarb. To ewangelicki zbór pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1746 roku. Obiekt otacza solidny mur z bramą z końca XIX wieku, ponad których poziom wynosi się drewniana dzwonnica, mocno trzeszcząca przy podmuchach wiatru.

Zobaczcie jak prezentuje się ten opuszczony zabytek na Dolnym Śląsku. Zajrzyjcie do galerii!