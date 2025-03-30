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Opuszczony kościół niedaleko Wrocławia. Wciąż robi wrażenie, choć trzeszcząca dzwonnica i omszałe ściany budzą lęk

Nadia Szagdaj
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Wnętrze pachnie drewnem.
Wnętrze pachnie drewnem. fot. archiwum prywatne
Opuszczony, zabytkowy kościół w środku wsi nieopodal Wrocławia
Opuszczony, zabytkowy kościół w środku wsi nieopodal Wrocławia
Opuszczony kościół niedaleko Wrocławia
Zobacz galerię (25 zdjęć)
Opuszczony, zabytkowy kościół w środku wsi nieopodal Wrocławia
Niezwykły zabytek, który bez wątpienia budzi zachwyt i respekt. Dawny zbór ewangelicki kryje wewnątrz drewnianą ambonę i poniszczone ławy. Nad budynkiem góruje dzwonnica, która niepokojąco trzeszczy w wietrzne dni. Aż chciałoby się zwiedzać, lecz niestety nie wolno. Zobaczcie zatem zdjęcia ze środka ruin kościoła w Kuźniczysku, w których posiadaniu akurat jesteśmy!

Opuszczony, zabytkowy kościół nieopodal Wrocławia. To perła architektury sakralnej

Wieś Kuźniczysko, licząca sobie niecałe 400 mieszkańców, kryje w sercu prawdziwy skarb. To ewangelicki zbór pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1746 roku. Obiekt otacza solidny mur z bramą z końca XIX wieku, ponad których poziom wynosi się drewniana dzwonnica, mocno trzeszcząca przy podmuchach wiatru.

Zobaczcie jak prezentuje się ten opuszczony zabytek na Dolnym Śląsku. Zajrzyjcie do galerii!

Zobacz galerię(25 zdjęć)
Obecnie wewnątrz tego pociemniałego, drewnianego zboru można jeszcze zobaczyć zachowaną ambonę i resztki ław. Największe wrażenie robi smukła dzwonn
Obecnie wewnątrz tego pociemniałego, drewnianego zboru można jeszcze zobaczyć zachowaną ambonę i resztki ław. Największe wrażenie robi smukła dzwonnica. archiwum prywatne

Kościół został wyremontowany po raz ostatni już po wojnie - w 1958 roku. Od tamtej pory jest jednak nieużytkowany. Do niemal końca XVII stulecia odprawiano tu nabożeństwa także w języku polskim.

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Obecnie wewnątrz tego pociemniałego, drewnianego zboru można jeszcze zobaczyć zachowaną ambonę i resztki ław. Poniszczona podłoga powoli znika...

Oczywiście na teren obecnie zamkniętego kościoła nie ma wstępu. Zabytek został opatrzony specjalną tabliczką konserwatorską.

Zobaczcie jak prezentuje się ten opuszczony zabytek na Dolnym Śląsku. Zajrzyjcie do galerii!

Zobacz galerię(25 zdjęć)

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