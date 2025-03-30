Opuszczony kościół niedaleko Wrocławia. Wciąż robi wrażenie, choć trzeszcząca dzwonnica i omszałe ściany budzą lęk

Opuszczony, zabytkowy kościół nieopodal Wrocławia. To perła architektury sakralnej
Wieś Kuźniczysko, licząca sobie niecałe 400 mieszkańców, kryje w sercu prawdziwy skarb. To ewangelicki zbór pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1746 roku. Obiekt otacza solidny mur z bramą z końca XIX wieku, ponad których poziom wynosi się drewniana dzwonnica, mocno trzeszcząca przy podmuchach wiatru.
Zobaczcie jak prezentuje się ten opuszczony zabytek na Dolnym Śląsku. Zajrzyjcie do galerii!
Kościół został wyremontowany po raz ostatni już po wojnie - w 1958 roku. Od tamtej pory jest jednak nieużytkowany. Do niemal końca XVII stulecia odprawiano tu nabożeństwa także w języku polskim.
Obecnie wewnątrz tego pociemniałego, drewnianego zboru można jeszcze zobaczyć zachowaną ambonę i resztki ław. Poniszczona podłoga powoli znika...
Oczywiście na teren obecnie zamkniętego kościoła nie ma wstępu. Zabytek został opatrzony specjalną tabliczką konserwatorską.
Zobaczcie jak prezentuje się ten opuszczony zabytek na Dolnym Śląsku. Zajrzyjcie do galerii!
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