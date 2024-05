OPT Zamek zaprasza na Dzień Dziecka. Szykują się atrakcje dla każdego, w każdym wieku!

Program: 11:00 - Spektakl dla dzieci " Leśne psoty i kłopoty " (Teatr Avatar). Fabuła przenosi młodych widzów do magicznego lasu, gdzie w fabryce szyszek pracowite elfy co roku przygotowują świat na nadejście wiosny. Głównymi bohaterami są trzy urocze, choć trochę niezdarne elfy Pani Wiosny, które mimo szczerych chęci, często napotykają na trudności. Pewnego dnia tajemniczy psotnik kradnie kluczyki do karocy Pani Wiosny, co stawia elfiki przed poważnym wyzwaniem. Czy uda im się odnaleźć kluczyki i przygotować świat na wiosnę?

Stoisko Ekosystemu:

To informacyjne stanowisko, gdzie można dowiedzieć się, jak dbać o czystość we Wrocławiu i zdobyć cenną wiedzę z zakresu ekologii, recyklingu oraz idei zero i less waste. Dla najmłodszych przygotowano edukacyjne gry i zabawy, które pomogą im zrozumieć zasady recyklingu.

Stoisko Nasz Wrocław: Tutaj można uzyskać pomoc w założeniu konta w programie Nasz Wrocław. Wymagana będzie pierwsza strona rozliczonego PIT, a do uzyskania statusu MAX również dowód zameldowania na stałe we Wrocławiu. Na stoisku będzie również Koło Fortuny z pytaniami i nagrodami, w tym popularne maskotki-breloczki, które cieszą się dużym zainteresowaniem najmłodszych.