Opony można wymieniać! Resort Zdrowia uznał, że to niezbędna potrzeba

Na skutek interwencji Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Związku Dealerów Samochodów Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących, codziennych potrzeb.

Opony oraz ich stan stanowią istotny czynnik wpływający na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W takim razie należy stwierdzić,że w przypadku osoby, która wykorzystuje samochód do poruszania się,w celach, o których mowa w § 5 ww. rozporządzenia, wymiana opon będzie stanowić zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (§ 5 pkt 2), gdyż od tej wymiany może zależeć bezpieczeństwo - czytamy w piśmie przesłanym przez Ministerstwo Zdrowia do Piotra Sarneckiego, dyrektora generalnego Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego

Opony letnie przez budowę bieżnika i twardszą mieszankę gumową zapewniają większą przyczepność do jezdni przy wiosenno-letnich temperaturach. Jeśli w tych dniach musisz jeździć do pracy lub na zakupy samochodem, to lepiej robić to na oponach letnich lub dobrej klasy całorocznych. Dzięki temu unikniesz szybszego zużycia zimowego kompletu.