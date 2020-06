Operacja Meksyk, czyli jak dostać pracę we wrocławskiej policji [ZOBACZCIE FILM]

Stabilne zatrudnienie, praca dająca wiele satysfakcji oraz oferująca możliwość rozwijania się to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w policji. Do tego uposażenie, które na starcie kariery wynosi blisko 3880 zł na rękę. Zostając policjantem, tworzysz ponad 100-tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją - mówi nadkom. Kamil Rynkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Aby zachęcić do wstąpienia w szeregi policji, wrocławscy policjanci wraz z uczniami z Wrocławskiej Szkoły Filmowej Mastershot nakręcili film zatytułowany "Operacja Meksyk". Jak wam się podoba?