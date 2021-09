Opady deszczu we Wrocławiu. Ile go spadnie dzisiaj (16.09.2021) i w kolejnych 10 dniach? Newsroom 360

Meteorolodzy przewidują deszczową pogodę we Wrocławiu. Warto się na to przygotować i w razie wychodzenia z domu zabrać ze sobą parasol. pexels.com/Rahul Pandit

W czwartek we Wrocławiu można spodziewać się opadów deszczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu we Wrocławiu w najbliższych 10 dniach wynosi 90%. W które dni możemy spodziewać się deszczu? W ciągu najbliższych 10 dni najbardziej deszczowym dniem będzie czwartek 16.09.2021. Opady miejscami mogą sięgać 3,8 mm. Lepiej pamiętaj o noszeniu parasola we Wrocławiu.