Opady deszczu we Wrocławiu. Ile go spadnie dzisiaj (12.06.2024) i w kolejnych 10 dniach? Redakcja Naszemiasto.pl

We Wrocławiu przewidywane są opady deszczu. Deszczowa pogoda może utrzymać się przez dłuższy czas. Unsplash.com/SHAH Shah

W niedzielę we Wrocławiu można spodziewać się opadów deszczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu we Wrocławiu wyniesie nawet 52%. Deszcz pojawi się już 13.06.2024. Meteorolodzy zapowiadają, że najbardziej deszczowym dniem może być niedziela (16.06). Może spaść 5,3 mm deszczu. Lepiej nosić ze sobą parasol we Wrocławiu.