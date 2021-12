Kupno kamienicy to dość niezwykła historia - opowiada Viola Wojnowski, właścicielka Op Enheim. - Pochodzę z Dolnego Śląska, regionu, w którym jest bardzo duża ilość poniemieckich pałaców i dworów. W moim dzieciństwie patrzyłam na nie i zawsze było mi ich żal, umierały stojąc opuszczone, zaniedbane, rozszabrowane lub wywiezione na cegłę na budowę Warszawy. Zawsze chciałam kupić zabytek aby go uratować. Zobacz na kolejnych slajdach wnętrza Domu dla Kultury Op Enheim we Wrocławiu - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami

Nadia Szagdaj