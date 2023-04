Oni przymuszali innych do prostytucji. Poszukuje ich policja w całej Polsce. Są wśród nich nawet kobiety!

Stręczycielstwo to nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji. Pojęciowo odpowiada ono opisowi podżegania, z tą różnicą, że w przypadku stręczycielstwa czyn, do którego się nakłania, nie jest czynem zabronionym. Nakłanianie nie musi być agresywne, może przyjąć dowolną formę, także łagodnej perswazji i odwoływać się do różnych argumentów, natury majątkowej, emocjonalnej itd. Konieczne jest jednak, by nakłaniający działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Stręczyciel musi kierować swoje działania wobec konkretnej osoby lub osób. Wszelkie zachęty do uprawnia prostytucji kierowane do bliżej nieokreślonego kręgu osób są więc niekarane. Potocznie taką osobę nazywa się alfons - pisze na swojej stronie adwokat Mateusz Ziębaczewski.