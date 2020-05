Onet: Prawo i Sprawiedliwość rozważa dymisję Andrzeja Dudy. Wybory zostałyby rozpisane na nowo. Kandydatem PiS byłby... Andrzej Duda

Dymisja prezydenta była od początku scenariuszem skrajnym, "atomowym", po który PiS miało sięgnąć jedynie w ostateczności - podaje Onet. I wygląda na to, że z taką ostatecznością partia Jarosława Kaczyńskiego właśnie może mieć do czynienia.

Gdyby do niej doszło, głową państwa zostałaby marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Według konstytucji, zarządziłaby ona nowe wybory „nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów". Oznacza to, że wybory prezydenckie - legalnie i zgodnie z konstytucją - mogłyby się odbyć nawet w połowie lipca.

Kto byłby w nich kandydatem Prawa i Sprawiedliwości? Rzecz jasna... prezydent Andrzej Duda, któremu konstytucja nie zabraniałaby ponownego ubiegania się o ten urząd.

Dlaczego nie stan klęski żywiołowej?

W teorii idealnym rozwiązaniem dla Prawa i Sprawiedliwości byłoby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego. Dzięki takiemu zabiegowi, wybory mogłyby się odbyć w sierpniu, a nawet później.

Jest tylko jeden szkopuł - przepisy o stanie klęski żywiołowej lub stanie wyjątkowym dają zamykanym przez rząd na czas pandemii firmom prawo do łatwego dochodzenia odszkodowań. Według Jarosława Gowina, gdyby trzeba było płacić odszkodowania, to skończyłoby się bankructwem państwa. "Pieniędzy w budżecie starczyłoby co najwyżej na kwartał" - twierdzi Gowin.