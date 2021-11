One Love 2021 we Wrocławiu. Oto galeria zdjęć z festiwalu [FOTO]

One Love Music Festival 2021 we Wrocławiu

One Love to nie jest już oczywiście ten sam festiwal co kiedyś, w którym dominowały dźwięki rodem ze słonecznej Jamajki. Dziś reggae jest jednym z wielu nurtów muzycznych reprezentowanych na tych scenach. Nie zmieniła się jednak pozytywna energia płynąca ze sceny.