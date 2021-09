Oleśnica. Ordynator Łukasz Jagielski wygrał z przeciwnikami aborcji

W końcu lekarz Jagielski zdecydował się na wystąpienie do sądu z prywatnym aktem oskarżenia. Niedawno zapadł nieprawomocny wyrok w tej sprawie.

Przedstawiciele fundacji Pro-Life zostali oskarżeni o to, że w okresie od listopada 2017 roku do stycznia 2019 roku w Oleśnicy i Kiełczowie w celu poniżenia w opinii publicznej oskarżyciela prywatnego Łukasza Jagielskiego (kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy) i narażenia go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lekarza ginekolog i położnika, w warunkach czynu ciągłego, wspólnie i w porozumieniu rozgłaszali przeciwko Łukaszowi Jagielskiemu publicznie nieprawdziwe zarzuty, organizowali pikiety, zamieszczali artykuły na stronach internetowych, zakłócali porządek publiczny a także publikowali w miejscach publicznych nieprzyzwoite zdjęcia i napisy.