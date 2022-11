Olbrzymi pałac w Gościszowie i jego ruiny. Przetrzymał klęski, a został zniszczony przez przypadkowy nalot Justyna Orlik

Zamek w Gościszowie niedaleko Bolesławca (województwo dolnośląskie) piękniał niemal do końca 1945 roku. To jedna z najsmutniejszych i najbardziej niesprawiedliwych historii, o jakich słyszeliśmy. Stał prawie nienaruszony przez wiele lat, a został zniszczony przez przypadkowy nalot wojsk niemieckich w marcu 1945roku. Nigdy go nie odbudowano. Rozległe ruiny jednego z najpiękniejszych zamków w Polsce można podziwiać do dziś. Zobaczcie, co z niego zostało.