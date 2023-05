Okrutny smród w bloku przy ul. Lwowskiej we Wrocławiu. Służby na miejscu, ewakuowano mieszkańców [ZDJĘCIA]

[AKTUALIZACJA]

Godz. 17:30

Dyżurny PSP we Wrocławiu informuje, że przyczyną uciążliwego smrodu były opary wydobywające się z przegrzanego akumulatora, który jeden z lokatorów pozostawił podłączony do ładowania w piwnicy bloku.

***

W klatce przy ul. Lwowskiej 11 było czuć bardzo nieprzyjemny zapach. Początkowo na miejsce przyjechało pogotowie gazowe, którego pracownicy stwierdzili, że nie jest to wyciek gazu. Według relacji mieszkańców, był to silny zapach siarkowodoru, podobny do wydobywającego się z kanalizacji.