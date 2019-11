"Okropny smród" przy zakładach pogrzebowych we Wrocławiu. Jedna osoba trafiła do szpitala

Kilkanaście wrocławskich zakładów pogrzebowych dwóch firm zostało dziś w nocy oblanych kwasem masłowym – ustalił portal GazetaWroclawska.pl. - Podejrzewamy, że to akt nieuczciwej konkurencji - mówi nam Artur Stranin, menedżer firmy Archon.

- Pracownica naszego punktu w Jelczu - Laskowicach po zatruciu oparami kwasu trafiła na szpitalny oddział ratunkowy.

Atak na firmę pogrzebową to kłopot nie tylko dla niej, jej pracowników i klientów. W okolicach oblanych śmierdzącą substancją punktów czuć nieprzyjemny zapach. „Na ulicy Curie - Skłodowskiej smród jest nie do zniesienia” - napisał do nas Czytelnik.

Z informacji, przekazanych nam przez Artura Stranina wynika, że zaatakowane zostały punkty we Wrocławiu przy ul. Bogusławskiego Hallera, Włodkowica, Traugutta, Curie - Skłodowskiej, Trzebnickiej, Kiełczowskiej, Grabiszyńskiej, Zaporowskiej i Warszawskiej oraz w Jelczu - Laskowicach przy ul. Witosa.