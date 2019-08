Okręgowy Puchar Polski. W Sycowie mają awans, ale nadal szukają trenera

Syców od Dziadowej Kłody dzieli ledwie kilka kilometrów. Jeszcze dwa lata temu obie drużyny rywalizowały ze sobą w klasie B, ale Pogoń wywalczyła wówczas awans i po rocznej banicji drugi rok gra szczebel wyżej. To ona była faworytem pucharowego meczu i ze swojej roli się wywiązała. Pewne zwycięstwo 3:0 po bramkach Jankiewicza, Łosiaka i Górnego dało awans do kolejnej rundy pucharu.

Pogoń drugi rok z rzędu spędzi w klasie A, ale w tej chwili ważniejsze od awansu do okręgówki jest szkolenie młodzieży. - Weryfikuje nas budżet, a naszym największym ograniczeniem jest kadra trenerska. Brakuje szkoleniowców dlatego chcemy wychować swoich. Wysłać ich na kursy. Na to oczywiście potrzebne są pieniądze - tłumaczy sternik klubu. W ubiegłym roku udało się pozyskać trochę funduszy z tytułu darowizny. Zakupiono stroje i sprzęt sportowy. O lokalnych sponsorów nie jest łatwo, ale w Pogoni robią co mogą. W tej chwili w klubie jest 15 grup młodzieżowych - od tych najmłodszych, kilkulatków aż do juniorów młodszych. Brakuje w tej chwili ekipy juniorów starszych. - Staramy się tworzyć nieduże grupy. W innym przypadku to szkolenie nie wygląda tak, jak powinno - mówi Grzegorz Rosiek.

W tej chwili kluczowym zawodnikiem jest na boisku Paweł Jankiewicz. 36-letni "Jankes" to właściwie już legenda. Cały czas jest w formie, co udowodnił chociażby ostatnio w Dziadowej Kłodzie. - "Jankes" to ikona Pogoni Syców - krótko deklaruje prezes.

Dużą zmorą sycowskiej Pogoni jest boisko miejskie. Rok temu murawę gruntowanie zrewitalizowano, ale zła opieka i miejskie imprezy, które się na niej odbywają, ponownie ją zniszczyły. - Uważam, że to skandal - nie kryje Rosiek. - Ciekawy jestem, jak do problemu podejdą lokalne władze. Uważam, że organizowanie Dni Sycowa na tej murawie to pomyłka - dodaje.

Pytany o awans do klasy okręgowej Grzegorz Rosiek mówi:

- Nie mamy zaplecza w postaci drużyny juniorów starszych, a ja nie chcę brać kogoś z zewnątrz i tworzyć armii zaciężnej. To kosztuje. My chcemy wychować swój narybek.

Piłka nożna to nie wszystko, co środowisko związane z Pogonią robi dla Sycowa. W tamtym roku ludzie działający wokół klubu pierwszy raz zorganizowali bieg uliczny "Sycowska Pogoń". Trasę 10 km pokonało prawie 160 osób. W tym roku frekwencja ma być jeszcze większa. Do imprezy pozostał miesiąc. Cały czas trwają zapisy. W tej chwili wpisowe to 40 zł. Do lisy startowej można dopisać się klikając TUTAJ