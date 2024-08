Okrągły jubileusz istnienia radia we Wrocławiu. Na placu Solnym przygotowane jest studio dla... trzech radiostacji

Sto lat radia we Wrocławiu – początki

Historia radia we Wrocławiu sięga roku 1924, kiedy to 26 maja po raz pierwszy wyemitowano Godzinę Radia Śląskiego. Nadawanie odbywało się z prywatnej stacji radiowej Schlesische Funkstunde, która mieściła się w obecnej siedzibie Radia Wrocław. Przez sto lat, radio we Wrocławiu ewoluowało, stając się ważnym medium nie tylko dla mieszkańców miasta, ale i całego regionu dolnośląskiego. Z okazji jubileuszu, trzy wrocławskie radiostacje postanowiły połączyć swoje siły i zorganizować wspólny, 24-godzinny program nadawany na żywo z serca miasta.

Wspólny program trzech stacji

W ramach specjalnego programu, słuchacze mogli nie tylko śledzić na żywo pracę dziennikarzy i redaktorów, ale również wziąć udział w wielu dodatkowych atrakcjach. W czwartek, od godziny 16:00 do 20:00, przy kontenerze radiowym ustawiona została foto budka oraz półka z książkami, gdzie można było wymienić się nieczytanymi już pozycjami na inne. Kluczowym punktem wydarzenia było silent disco, czyli specjalny rodzaj imprezy, na której uczestnicy tańczą w rytm muzyki słuchanej przez słuchawki. Za konsolą stanęli Druh Sławek (Radio Wrocław Kultura), Anita Janczak (Radio Wrocław) i Maciek Przestalski (Radio RAM), zapewniając rozrywkę do późnych godzin nocnych.

24H NA FALI – pełna ramówka

Wydarzenie "24H NA FALI" z okazji 100 lat radia we Wrocławiu zapewniło słuchaczom bogaty i zróżnicowany program. W czwartek i piątek, od południa do późnego wieczora, na antenie pojawili się znani i lubiani dziennikarze, którzy przygotowali specjalne audycje. Od reportaży na żywo, przez konkursy, aż po rozmowy z gośćmi specjalnymi – każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród najciekawszych punktów programu znalazły się "Wieczór z kulturą" z gościem specjalnym Markiem Krajewskim, a także "Publicystyka na żywo" z Tomaszem Wołodźkiem.

Sto lat radia we Wrocławiu to nie tylko okazja do świętowania, ale również moment refleksji nad rolą, jaką radio odgrywa w życiu współczesnego człowieka. Dzięki inicjatywom takim jak wspólny program trzech wrocławskich stacji, radio udowadnia, że pomimo upływu lat, wciąż jest żywym i dynamicznym medium, które potrafi dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb swoich słuchaczy.

