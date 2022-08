Licytacji komorniczych we Wrocławiu będzie w najbliższym czasie naprawdę sporo. Pod młotek idą zarówno mieszkania, jak i domy - stosunkowe nowe (niektóre mają ledwie 2-3 lata) jak i te starsze. Ceny? Wydają się być niższe od rynkowych, szczególnie jeśli chodzi o nowe budownictwo. Do kolejnego zdjęcia przejdziesz za pomocą gestu, strzałki lub kursora. Pod ostatnim ze zdjęć link do wszystkich ogłoszeń.

Licytacje komornicze