Ogród Zoologiczny we Wrocławiu przed wojną. Zobaczcie stare zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Ogród Zoologiczny we Wrocławiu to miejsce popularne nie tylko na Dolnym Śląsku. Odwiedzają je turyści z całego świata. Nie wszyscy wiedzą, że to najstarsze Zoo w Polsce. Zostało otwarte w lipcu 1865 roku. Zobaczcie (na starych zdjęciach i widokówkach) jak prezentowało się przed II wojną światową.