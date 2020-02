Ogród botaniczny we Wrocławiu wysycha! Taki mamy klimat czy takich deweloperów?

W sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, na terenie dawnej piekarni Mamut, inwestycję prowadzi warszawska BC Wrocław Sienkiewicza sp. z o.o., która chce postawić tam akademik i hotel. W planach są także garaże podziemne. Inwestor dotąd nie otrzymał pozwolenia na budowę, choć od 2018 r. ma zgodę na prowadzenie badań archeologiczno-architektonicznych i prowadzi prace. Czy to przez nie ogród wysycha?

Ogród botaniczny jest wpisany do rejestru zabytków

Tym, co w nim się dzieje, zainteresowała się wojewódzka konserwator zabytków. Barbara Nowak-Obelinda 5 lutego nakazała wstrzymanie prac archeologicznych i towarzyszących, a swojej decyzji nadała rygor natychmiastowej wykonalności. Do prezydenta Wrocławia napisała, że „znaczne obniżenie poziomu wody może mieć związek z inwestycją realizowaną przy ul. Sienkiewicza 18-22”. Zwróciła się do Jacka Sutryka żeby sprawdził, czy to działania inwestora źle wpłynęły na stan wód, a jeżeli tak, to żeby nakazał mu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom. Sprawę zbadają też dwie instytucje: miejski konserwator zabytków, który skontroluje stan, w jakim jest ogród botaniczny oraz inspekcja budowlana pod kątem zgodności prowadzonych prac z prawem budowlanym i wydanymi pozwoleniami.

Decyzji o wstrzymaniu prac inwestor jeszcze nie otrzymał. Czapski zaznacza także, że dotychczas inspekcja budowlana po przeprowadzeniu kilku kontroli nie miała zastrzeżeń.