Ofiary wypadków na hulajnogach. We Wrocławiu są ich setki...

- Liczba ta widocznie wzrasta w weekendy, a w zasadzie od piątkowego wieczoru. Niestety 99 procent osób poszkodowanych w takich wypadkach okazuje się być pod wpływem alkoholu. Często ich uczestnikami są obcokrajowcy. Zdarzeń jest coraz więcej, a ich skutki są niejednokrotnie poważne i wymagają interwencji chirurgicznej - mówi Monika Kowalska z USK we Wrocławiu.

Złamania, stłuczenia, otarcia - to tylko niektóre z urazów, z jakimi do wrocławskich szpitali zgłaszają się ofiary wypadków na hulajnogach elektrycznych.

Wrocław jest drugim w kolejności miastem w Polsce pod względem liczby elektrycznych hulajnóg. Stowarzyszenie Mobilne Miasto policzyło, że w stolicy Dolnego Śląska funkcjonuje ich 1211 sztuk (od trzech operatorów). Pod tym względem prześciga nas tylko Warszawa, gdzie użytkownicy wybierać mogą spośród 4573 hulajnóg od 5 firm. Tamtejsze szpitale także notują dużą liczbę pacjentów, którzy trafiają do nich z urazami spowodowanymi wypadkami na hulajnogach.

Nie inaczej jest w innych wrocławskich placówkach. - U nas w ostatnim czasie zwiększyła się liczba pacjentów, którzy przewrócili się lub wjechali w jakąś przeszkodę jadąc na elektrycznej hulajnodze. Na SOR trafiają obecnie 2 - 3 osoby w tygodniu. Mają one zwykle urazy podudzi, kolan, a także nadgarstków - mówi dr Aleksandra Grólska, lekarz chirurgii i chirurgii urazowej SOR Szpitala Wojskowego przy ul. Weigla we Wrocławiu.

- Z uwagi na to, że w świetle prawa hulajnoga nie jest pojazdem, a kierujący nią traktowany jest jako pieszy, takie zdarzenie rozpatrywane jest tak, jak w przypadku „kolizji” pieszego z pieszym – informuje st. asp. Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji. - Policjanci na miejscu starają się ustalić przebieg wydarzeń posiłkując się nagraniami z monitoringu czy zeznaniami świadków. Jeśli ustalenie winnego zdarzenia nie jest możliwe, sprawa zostaje skierowana do sądu - dodaje st. asp. Retmaniak.

- Co do zasady, osobie poszkodowanej zawsze płaci wyrządzający szkodę. W przypadku osób wypożyczających hulajnogi, mimo że właścicielem jest firma wypożyczająca, za szkody odpowiada “kierowca”. Cały paradoks polega na tym, że osoba poruszająca się hulajnogą, w świetle aktualnie obowiązującego prawa jest… pieszym - mówi Paweł Nowacki.

Jak podaje portal mfind.pl, policja uznaje takie sytuacje za wypadek z udziałem pieszych, natomiast decyzje sądów często wskazują, że hulajnogi traktowane są tak, jak pojazdy. Hulajnogista powodując wypadek, w którym poszkodowane zostaną osoby trzecie, odpowie za szkody majątkowe i osobowe. Rekordowe odszkodowanie, jakie zostało przyznane do tej pory w Polsce wyniosło 2,5 mln zł. Do tego, na rzecz poszkodowanej, została zasądzona comiesięczna renta w wysokości ponad 12 tys. zł. W takiej sytuacji, brak odpowiedniego ubezpieczenia oznacza, że wszystko to, z własnej kieszeni będzie musiała pokryć osoba kierująca hulajnogą.

Jak zabezpieczyć się przed takimi kosztami?

Teoretycznie, skutki zdarzeń związanych z jazdą elektryczną hulajnogą powinny obejmować ubezpieczenia OC na życie jej użytkownika. Warto jednak zwrócić uwagę na szczegóły swojej polisy, bo część ubezpieczycieli wyłącza takie wypadki ze swojej oferty.